Cientistas revelam como a vacina da tuberculose destrói as células do cancro da bexiga

As células tumorais foram retiradas de um doente com cancro da bexiga e depois injectadas em embriões de peixe-zebra, onde os tumores cresceram. Foi nestas células que se fizeram as experiências.

Uma equipa de cientistas da Fundação Champalimaud acaba de revelar como a vacina contra a tuberculose, usada no tratamento do cancro da bexiga, destrói as células tumorais, baseando-se numa experiência feita com peixes-zebra.

A vacina contra a tuberculose, conhecida pelas iniciais BCG, é usada como imunoterapia para o cancro da bexiga em fase inicial após a remoção do tumor.

Administrada na bexiga através de um cateter, a solução de BCG contém bactérias vivas e enfraquecidas que estimulam o sistema imunitário a matar as células cancerosas na bexiga. A experiência foi desenvolvida no Laboratório de Desenvolvimento do Cancro e Evasão Imunitária Inata da Fundação Champalimaud, coordenado pela bióloga Rita Fior.

"A forma como a vacina BCG actua como imunomodulador para eliminar os tumores da bexiga não era totalmente conhecida", assinala a Fundação Champalimaud em comunicado.

Num artigo publicado esta quinta-feira na revista médica de acesso aberto Disease Models and Mechanisms, a equipa da Fundação Champalimaud descreve como macrófagos (células imunitárias) do peixe-zebra "induzem, literalmente, as células cancerosas ao suicídio e, em seguida, devoram rapidamente essas células mortas".

"Os macrófagos são fortemente recrutados para o local do tumor após a injecção de BCG, matando directamente as células do cancro da bexiga através de um processo de suicídio celular (apoptose) dependente de uma substância chamada factor de necrose tumoral (TNF) segregada pelos macrófagos, que actua como uma potente molécula sinalizadora do sistema imunitário", adianta o comunicado.

Neste trabalho, os investigadores utilizaram técnicas de microscopia para observar macrófagos a interagirem com células tumorais retiradas previamente de um doente com cancro da bexiga e depois injectadas em embriões de peixe-zebra, onde os tumores cresceram.

Quando os macrófagos foram retirados dos peixes-zebra com células de cancro da bexiga humano, "os efeitos antitumorais da vacina BCG eram totalmente bloqueados, demonstrando assim que os macrófagos são, de facto, cruciais para a resposta antitumoral inicial provocada pela vacina", sustenta o comunicado da Champalimaud.