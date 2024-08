Em 2023, a fatia do orçamento do Governo para a investigação recuou a valores de 2014

Quase uma década depois, a percentagem do orçamento alocada pelo Governo português à investigação e desenvolvimento — ou seja, à ciência — voltou aos valores praticados em 2014. Segundo os dados divulgados nesta terça-feira pelo Eurostat (Gabinete de Estatísticas da União Europeia), a percentagem de despesa do Governo português em 2023 correspondeu a 0,71% das despesas totais –, ou seja, muito similar aos 0,7% das despesas totais através do Orçamento do Estado verificados em 2014.

