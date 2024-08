Leões em cativeiro drogados e a passar fome usados para comércio ilegal de ossos

Uma equipa de investigadores concluiu que a polémica indústria de criação de leões em cativeiro na África do Sul estará a alimentar o comércio internacional ilegal de ossos de grandes felinos. O trabalho publicado esta quinta-feira na Nature Conservation beneficiou da ajuda de alguns trabalhadores que quiseram participar anonimamente na denúncia dos abusos que incluem ainda “violações do bem-estar dos animais, incluindo relatos de subnutrição, falta de água potável, recintos imundos e animais que passam deliberadamente fome durante a época de caça”. Ficam também a descoberto “práticas ilegais de caça, como relatos de animais drogados e caçados uma hora depois de libertados em recintos que violam os requisitos legais de tamanho mínimo”. Cientistas pedem acção urgente do Governo.

“O nosso estudo realça a realidade preocupante da indústria de leões em cativeiro na África do Sul. As actividades legais estão a ser exploradas para facilitar o comércio ilegal, o que é agravado por graves violações do bem-estar dos animais e condições inseguras para os trabalhadores. É necessária uma acção urgente para proteger os leões e as pessoas”, denuncia a investigadora principal, Angie Elwin, da equipa de investigação da World Animal Protection, citada num comunicado sobre o artigo.

O estudo da World Animal Protection, explicam no documento, foi realizado “através de entrevistas directas com trabalhadores de duas instalações de acesso fechado para leões na província do Noroeste da África do Sul”. As perturbadoras conclusões confirmam que há actividades legais, como a criação comercial de leões em cativeiro e a caça, que, afinal, podem servir apenas para “mascarar o envolvimento no comércio internacional ilegal de ossos de leão e de tigre”. Estima-se que entre 8000 e 12.000 leões e outros grandes felinos, incluindo tigres, sejam criados e mantidos em cativeiro em mais de 350 instalações em todo o país.

Foto Um esqueleto de leão Lord Ashcroft KCMG PC.

A África do Sul é o maior exportador mundial de ossos destes animais. No entanto, a tradicional crença asiática nas supostas propriedades curativas dos ossos de tigre está a aumentar cada vez mais o recurso ao leão, fazendo disparar o seu preço e incentivando a caça ilegal desta última espécie.

A lista das violações relatadas no artigo inclui maus tratos animais, práticas ilegais de caça, condições de trabalho inseguras e explorações de outras espécies de felinos, como os tigres, que poderiam ser utilizados como substitutos dos ossos de leão. O comunicado de imprensa refere ainda “incidentes de caça furtiva de grandes felinos em explorações comerciais de leões em cativeiro por agentes não associados, sendo frequentemente apenas as cabeças e as patas dos animais recolhidas pelos caçadores furtivos”.

Os trabalhadores das instalações terão denunciado “o uso de várias estratégias, incluindo câmaras de segurança, patrulhas e aplicações de mensagens, para evitar a detecção durante as inspecções”. “Estas conclusões sublinham a complexidade e a gravidade dos problemas na indústria dos leões em cativeiro, exigindo uma acção imediata e decisiva”, concluem os autores do artigo.

Embora a criação comercial em cativeiro destes felinos e a caça organizada de leões (conhecida como “caça de troféus” e que ocorre num recinto fechado) continuem a ser legais com uma frágil regulamentação na África do Sul, “a exportação de esqueletos de leões – incluindo garras e dentes – foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal da África do Sul em 2019”, recorda o comunicado de imprensa.

Foto Animais criados em cativeiro na África do Sul Roberto Vieto/World Animal Protection

Em 2021, o Governo sul-africano anunciou a sua intenção de suspender imediatamente a “domesticação e exploração de leões e, em última análise, encerrar todas as instalações de leões em cativeiro na África do Sul”, lembram. Mas na realidade ficou uma zona cinzenta no terreno em termos jurídicos.

Aproveitando estes “buracos na lei” há explorações agrícolas que “parecem ser empresas legítimas de criação de leões em cativeiro e de caça de troféus – mas que, na realidade, abastecem o comércio internacional ilegal de ossos de grandes felinos, facilitado por grupos de crime organizado”, denuncia o artigo publicado esta quinta-feira.

“O Governo sul-africano tem de tomar medidas imediatas para cumprir a sua promessa pública de acabar com a controversa indústria dos leões em cativeiro. Sem um plano abrangente e calendarizado e uma aplicação rigorosa da lei, esta indústria comercial continuará a colocar problemas significativos em termos legais, de crueldade animal e de conservação”, declara num apelo Neil D’Cruze, director de Investigação sobre a Vida Selvagem da World Animal Protection, citado na nota de imprensa.

Entre outras medidas, os investigadores pedem uma auditoria completa deste sector, uma moratória de reprodução e a execução de um plano que evite “a acumulação de ossos de leão”, que corre o risco de alimentar o comércio internacional ilegal. Porém, reforçam, o objectivo final que definem é mesmo “um plano estratégico calendarizado para eliminar gradualmente a indústria da criação de leões em cativeiro, garantindo o tratamento ético dos animais e a segurança dos trabalhadores”.

A nota de imprensa destaca ainda que a publicação deste artigo “surge numa altura em que a ONG sul-africana BloodLions incentiva o público a erguer a sua voz, partilhando a mensagem da campanha “You’rekillingthemsoftly” (Você está a matá-los suavemente) do Dia Mundial do Leão de 2024, destinada a informar os turistas e os visitantes das explorações de leões sobre o sofrimento oculto e a crueldade envolvidos, e a assinar a petição que insta o Governo sul-africano, entre outros, a alargar a proibição da criação e comércio de leões em cativeiro a outros predadores”.