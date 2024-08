Avisos devido ao calor estendidos até ao fim da tarde de sábado

No sábado, as temperaturas vão ultrapassar os 40ºC em alguns locais do interior. Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real e Castelo Branco estarão em aviso laranja.

A maioria dos distritos de Portugal continental mantém-se esta quinta-feira com aviso amarelo por causa das altas temperaturas. Este aviso será elevado a laranja, na sexta-feira, em cinco dos distritos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu, até ao final do dia de sábado, o aviso laranja em Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real e Castelo Branco. Contudo este aviso só entrará em vigor às 9h de sexta-feira. Até lá, estes distritos estão com aviso amarelo, à semelhança dos de Évora, Porto, Viana do Castelo, Beja, Portalegre e Braga.

A partir de sexta-feira, ficarão também sob aviso amarelo os distritos de Setúbal, Santarém, Aveiro e Coimbra. Sem qualquer previsão de avisos para estes dias estão apenas os distritos de Lisboa, Leiria e Faro.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado. O amarelo é emitido quando há uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

Para esta quinta-feira, é esperado céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado e pequena subida da temperatura máxima no interior das regiões Norte e Centro. Bragança e Castelo Branco, com 37º Celsius, serão os distritos mais quentes e Aveiro o mais fresco, com 24º esperados. No sábado, as temperaturas vão ultrapassar os 40º em alguns locais do interior.