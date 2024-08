Septuagenário terá tentado violar jovens em Castelo de Vide antes de as atingir a tiro

Raparigas de 22 e 17 anos ficaram feridas com gravidade. Suspeito foi detido e deve ser ouvido por um juiz esta quinta-feira no Tribunal de Nisa.

Um homem de 74 anos terá tentado violar duas jovens antes de as amarrar e atingir com tiros de caçadeira, num local isolado junto à barragem de Póvoa e Meadas, no concelho de Castelo de Vide.

Tudo se passou na noite desta terça-feira. O suspeito fugiu, mas a GNR acabou por conseguir detê-lo. Os tiros provocaram ferimentos graves nas duas raparigas, uma de 22 anos e outra de 17, que foram assistidas no local por uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica. Depois foram encaminhadas para o Hospital de Portalegre e, mais tarde, para o São José, em Lisboa.

O alegado autor dos disparos fugiu para a água, mas acabou por ser detido pela GNR nas imediações da barragem, na posse de duas armas: uma espingarda caçadeira e uma pistola airsoft. Segundo o major Cláudio Godinho, da GNR de Portalegre, o suspeito tem 74 anos, é de nacionalidade espanhola e vivia numa caravana junto à barragem há alguns anos. Estava referenciado por uma situação de ameaça e coacção e por uma tentativa de violação, ambos os episódios ocorridos em 2018.

As jovens, um casal, costumavam frequentar aquele local junto à barragem para ouvir música e namorar. Terão sido surpreendidas pelo septuagenário, que as terá tentado agredir sexualmente. Quando a GNR as encontrou, estavam sem roupa da cintura para baixo e com as mãos manietadas. Já o suspeito encontrava-se em roupa interior quando foi detido.

Familiar deu o alerta

A zona onde tudo aconteceu foi isolada pela GNR, tendo entretanto a Polícia Judiciária (PJ) assumido a investigação. Elementos da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora da PJ já se deslocaram-se a Castelo de Vide para analisar os vestígios.

A patrulha da GNR deslocara-se àquele local no encalço das duas raparigas depois de um familiar, com quem uma delas estava a trocar mensagens, ter alertado a polícia. Este explicou que a prima lhe contara que no local aparecera um homem com uma arma de fogo, deixando esta de lhe responder às mensagens.

A jovem mais velha vive em Castelo de Vide e a mais nova reside na zona de Lisboa, estando a passar férias no Alentejo. A primeira terá sido atingida na zona lombar e a segunda numa mão.

O detido deverá ser ouvido esta quinta-feira por um juiz no Tribunal de Nisa, que lhe irá aplicar as medidas de coação que considerar adequadas.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil do Alto Alentejo, o alerta para esta ocorrência foi dado às 23h50 de terça-feira.

Em declarações à agência Lusa, Ilídio Pinto Cardoso, porta-voz da Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Alentejo, na qual está integrado o Hospital de Portalegre, disse que as duas jovens foram transferidas após serem estabilizadas na unidade hospitalar alentejana.

As vítimas "deram entrada no hospital de Portalegre cerca das 1h30", indicou. Já no hospital alentejano, acrescentou, "foram observadas, fizeram exames, foram estabilizadas do ponto de vista clínico" e a seguir foram "transportadas de ambulância, com carácter de urgência, para o Hospital de São José". "A jovem de 17 anos foi para a cirurgia plástica e a de 22 anos foi para ortopedia", revelou a mesma fonte.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Castelo de Vide, a GNR e o INEM, com 25 operacionais, apoiados por 11 veículos.