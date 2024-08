Jovens feridas por tiros em Castelo de Vide. Suspeito foi detido

Duas jovens foram atingidas por tiros de caçadeira, que provocaram ferimentos considerados graves, junto à barragem de Póvoa e Meadas, no concelho de Castelo de Vide, na terça-feira à noite, revelou à agência Lusa a GNR. O suspeito da autoria dos disparos, um homem de 74 anos, de nacionalidade espanhola, foi detido logo no local onde ocorreu a alegada tentativa de homicídio.

Quando os militares da GNR chegaram ao local, após o alerta dado por uma pessoa que foi avisada da situação pelas vítimas, as duas estavam manietadas, uma delas com braçadeiras de plástico, salientou a guarda.

Afirmando desconhecer os motivos pelos quais ocorreu a alegada tentativa de homicídio, fonte da GNR adiantou que o suspeito reside junto à barragem e, quanto às jovens, uma vive em Castelo de Vide e a outra na zona de Lisboa.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil do Alto Alentejo, o alerta para esta ocorrência foi dado às 23h50 de terça-feira. Segundo fonte da GNR, uma das vítimas apresentava ferimentos na zona lombar, enquanto a outra foi atingida numa das mãos. Ambas acabaram por ser transferidas, de madrugada, para o Hospital de São José, em Lisboa.

Em declarações à agência Lusa, Ilídio Pinto Cardoso, porta-voz da Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Alentejo, na qual está integrada o hospital de Portalegre, disse que as duas jovens, de 17 e 22 anos, foram transferidas após serem estabilizadas na unidade hospitalar alentejana.

As vítimas "foram assistidas no local" da ocorrência pela viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e "deram entrada no hospital de Portalegre cerca das 1h30", indicou.

Já no hospital alentejano, acrescentou, "foram observadas, fizeram exames, foram estabilizadas do ponto de vista clínico" e a seguir foram "transportadas de ambulância, com carácter de urgência, para o Hospital de São José".

"A jovem de 17 anos foi para a cirurgia plástica e a de 22 anos foi para ortopedia", revelou a mesma fonte.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Castelo de Vide, a GNR e o INEM, com 25 operacionais, apoiados por 11 veículos.

De acordo com a GNR, o detido deverá ser ouvido esta quarta-feira em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Nisa para a eventual aplicação de medidas de coação. O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.