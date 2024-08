Autarca do PSD assume presidência da Comissão Nacional de Protecção de Crianças

Ana Isabel Pacheco Valente que até agora era vereadora do PSD na Câmara de Sintra vai ser a partir desta quinta-feira a nova presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ), anunciou esta quarta-feira o Governo.

Ana Valente, que tem 62 anos e é licenciada em Direito, foi designada para aquele lugar pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Ramalho, após a anterior presidente, Rosário Farmhouse, ter pedido para cessar a sua comissão de serviço, no final de Julho.

“Face à vacatura do lugar, considerou-se necessário e urgente proceder à designação da nova presidente da CNPDPCJ, a fim de garantir o normal e eficaz funcionamento deste organismo público”, justifica numa nota o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Para já Ana Valente vai exercer o lugar em regime de substituição, adiantando o ministério que irá ser solicitar à Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (Cresap) a abertura de um concurso para ocupar aquele cargo.

“A nova presidente da CNPDPCJ foi desde 2017 vereadora na Câmara Municipal de Sintra, tendo tido como sua responsabilidade o acompanhamento e avaliação das políticas sociais do município de Sintra. Além disso, Ana Valente exerceu desde 2015 até agora funções na Direcção de Serviços de Consultadoria Jurídica e Contencioso da Autoridade Tributária e Aduaneira, intervindo como mandatária do Estado em processos judiciais”, especifica a mesma nota.

Ana Valente foi chefe de gabinete do secretário de Estado do Emprego entre 2013 e 2015, nos Governos de Pedro Passos Coelho e mais tarde líder da concelhia do PSD de Sintra. Do currículo da nova presidente da CNPDPCJ​, o Ministério do Trabalho destaca: "Foi ainda membro do projecto nacional da OCDE/Comissão Europeia 'Better Skills, Better Jobs, Better Lives'”.