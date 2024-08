Instalação da estrutura deve estar concluída no “prazo máximo de seis semanas”. Preço da esfera armilar adquirida pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros ronda os 19,4 mil euros.

Vai ser instalada no Campus XXI, no edifício da Caixa Geral de Depósitos para onde, no início de Julho, se mudaram sete ministérios do Governo, uma esfera armilar em aço que custou cerca de 19,4 mil euros.