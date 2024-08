Governo tem plano de evacuação “pronto a ser activado” para portugueses no Irão

O Governo tem preparado um plano de evacuação para a região do Irão que está "pronto a ser activado assim que necessário". A garantia foi dada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros em resposta ao PÚBLICO, depois de no domingo ter desaconselhado "em absoluto" todas as viagens para o Irão devido à crescente tensão na região, isto depois de o líder do Hamas ter sido assassinado em Teerão.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt