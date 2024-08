Em defesa “concreta” do SNS

A atual crise das urgências obstétricas vinca no espaço público uma forte pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS) que não é nova. A falta de recursos, materiais e humanos, corroê-lo-á, bem como a confiança de que cuidará dos cidadãos em caso de doença ou acidente. Acompanhando esta desqualificação simbólica do SNS, assiste-se, em paralelo, a um crescimento exponencial dos seguros de saúde. Já é, por exemplo, prática corrente as empresas integrarem-nos nos pacotes laborais. No fim da linha, como efeito perverso, adivinha-se a contração do SNS até ao ponto de se tornar um sistema de saúde apenas para indigentes, aqueles que não têm meios para pagar os seguros que garantem o acesso à “boa medicina” oferecida e concentrada no sector privado.

