Trump anuncia que vai dar uma “entrevista” a Elon Musk na segunda-feira

Horas depois do anúncio da candidatura do democrata Tim Walz a vice-presidente de Kamala Harris, o republicano anuncia que vai dar uma entrevista ao homem mais rico do planeta.

Donald Trump anunciou na terça-feira à noite, na sua rede social Truth, que vai dar uma “entrevista” a Elon Musk, o homem mais rico do mundo, seu apoiante na corrida presidencial dos EUA, dono da X (ex-Twitter), da Tesla e da SpaceX.

"Na segunda-feira à noite, darei uma grande entrevista a Elon Musk", anunciou Trump, horas depois do anúncio da escolha de Tim Walz para número dois de Kamala Harris nas eleições de Novembro, num momento em que as sondagens mostram uma proximidade muito grande entre os dois candidatos.

Elon Musk ainda não comentou a entrevista na sua plataforma X, o antigo Twitter, de onde Donald Trump tinha sido banido em Janeiro de 2021, na sequência do assalto ao Capitólio, e onde só regressou depois da aquisição da rede pelo multimilionário.

Musk será um dos principais patrocinadores da campanha do candidato republicano – nunca o assumiu nem revelou o montante envolvido, mas há referências a 45 milhões de dólares – e criou mesmo um comité de acção política para ajudar os utilizadores a registarem-se para votar, intitulado America PAC, que está sob investigação da Comissão Eleitoral da Carolina do Norte após queixas de recolha indevida de dados pessoais, mas também a ser alvo da atenção do procurador-geral do mesmo estado, segundo noticiou a CNBC.

O forte apoio de Elon Musk já levou mesmo Donald Trump a inverter o seu discurso sobre carros eléctricos, ainda que reconhecendo “não ter alternativa”, dado que o patrocinador é um dono de um dos principais fabricantes do mundo destes veículos.

"Sou a favor dos carros eléctricos, tenho de ser porque Elon me apoiou fortemente", disse Trump num comício em Atlanta, Geórgia, no passado sábado, citado pelo Guardian. "Por isso, não tenho escolha ", disse Trump, que prosseguiu dizendo que os veículos eléctricos eram adequados para uma "pequena fatia" da população e que "queremos que todos os tipos de carros imagináveis" estejam disponíveis.