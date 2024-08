Puigdemont, de regresso a Barcelona, quer chegar ao parlamento catalão rodeado de apoiantes

Partido do ex-president e associações independentistas convocam uma “recepção institucional” junto ao parque da Ciutadella, onde se ergue o parlament. Debate de investidura marcado para as 10h.

A fuga aconteceu sem pré-aviso. Aliás, a ideia foi mesmo lançar a confusão: em Bruxelas desde a véspera, Carles Puigdemont começava o dia a publicar no Instagram uma fotografia de um céu azul com algumas nuvens, tirada do pátio do Palácio da Generalitat, a deixar ver parte do edifício no Bairro Gótico de Barcelona. Antes de almoço, o procurador-geral do Estado anunciava acusações de “rebelião, sedição e desvio de fundos” para todos os membros do seu governo, já destituído. Pouco depois, caía a bomba que deixou a maioria dos independentistas confusos e alguns furiosos. Puigdemont tinha escolhido o exílio.