O que nos diz o nome que Kamala Harris escolheu para vice-presidente?

A candidata do Partido Democrata à presidência dos EUA, Kamala Harris, escolheu o governador do Minnesota, Tim Walz, para ser o seu vice-presidente na corrida às eleições presidenciais de 5 de Novembro. Como podemos avaliar esta escolha? Neste P24 ouvimos a opinião de José Pedro Teixeira Fernandes, Investigador do IPRI-NOVA - Universidade NOVA de Lisboa.

