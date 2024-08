Concertos de Taylor Swift em Viena cancelados devido a ameaça terrorista

As autoridades austríacas detiveram dois suspeitos de planear um ataque terrorista num concerto de Taylor Swift, em Viena. Apesar de terem conseguido neutralizar o ataque, a polícia acredita que há uma "ameaça abstracta". A promotora dos concertos na Áustria anunciou que se viu obrigada a cancelar os eventos "para segurança de todos".

O primeiro suspeito, um jovem austríaco de 19 anos, foi detido na manhã desta quarta-feira a cerca de uma hora de Viena. As autoridades acreditam que tem ligações com o Daesh, a quem terá jurado lealdade "recentemente". Foram encontradas substâncias químicas utilizadas para construir explosivos em casa do suspeito.

"Detectámos actos preparatórios correspondentes [a um ataque] e também que o autor do crime, de 19 anos, se focou nos concertos de Taylor Swift em Viena", afirmou Franz Ruf, um responsável policial austríaco. O suspeito teria planos concretos para atacar o estádio Ernst Happel, palco da Eras Tour na próxima sexta, sábado e domingo.

Ainda na tarde desta quarta-feira outro jovem, de 17 anos, foi detido, e segundo os jornais austríacos a polícia está à procura de outros três suspeitos. Ambos os detidos terão sido radicalizados através da Internet.

O chefe da polícia, Gerhard Pürstl, tinha afirmado que a eventual decisão de cancelar os concertos teria de partir exclusivamente dos organizadores porque "a polícia assegura a segurança e transmite os factos à organização", mas "não pode simplesmente cancelar o evento".

Com base nesses "factos", a promotora cancelou o concerto e informou que já era possível pedir o reembolso dos bilhetes. Esperavam-se cerca de 65 mil pessoas por noite no estádio Ernst Happel, em Viena.