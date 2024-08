Apesar das dúvidas no PRR, linha vermelha do metro de Lisboa autorizada por tribunal

Chumbada providência cautelar contra projecto de expansão até Alcântara. Associações esperam que reavaliação do trajecto possa evitar que Jardim da Parada e Baluarte do Livramento sejam afectados.

O Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) considerou improcedente o recurso relativo à providência cautelar intentada, em 2022, por um grupo de cidadãos contra o avanço do projecto de extensão da linha vermelha do metro de Lisboa, entre São Sebastião e Alcântara. Em causa está sobretudo a defesa da integridade do Jardim da Parada, em Campo de Ourique, e do Baluarte do Livramento, em Alcântara, uma fortificação militar do século XVII.