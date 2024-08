Ainda sem acordo com STCP, Metro do Porto quer serviço provisório na Boavista em Setembro

A primeira fase das obras de instalação do canal de metrobus na Avenida da Boavista, no Porto, termina em Agosto. Com a infra-estrutura quase pronta, mas ainda sem os autocarros do sistema à disposição, o objectivo é iniciar a operação com um “serviço provisório”.

