Ryan Reynolds apodera-se da entrevista ao co-protagonista de Blake Lively

Ryan Reynolds parece não lidar bem com os rivais, mesmo que seja na ficção. O actor sentou-se para entrevistar Brandon Sklenar, que protagoniza o filme Isto Acaba Aqui ao lado de Blake Lively, casada com Reynolds. “Não é todos os dias que o marido tem a oportunidade de entrevistar o interesse amoroso da mulher num filme. É um bocado louco”, começa o vídeo partilhado no Instagram, nesta terça-feira, dia da estreia da adaptação cinematográfica do livro de Collen Hoover.

Reynolds senta-se enquanto Sklenar, que dá vida Atlas Corrigan no filme, protesta que a entrevista não tinha sido combinada de antemão. “Vi-te a posar numa fotografia com a Sra. Reynolds ─ desculpa, como é que lhe chamas, vocês têm uma alcunha ou assim?”, questiona o actor de Deadpool. E depois, com humor, questiona qual é o exercício que o rival faz para ter um rabo tão definido. “Isso é genético? Tens algum tipo de rotina de agachamento de baixo ângulo para essa região?”

A entrevista prossegue com Brandon Sklenar em silêncio a maior parte do tempo. “Ryan? Queres fazer uma pausa?”, pergunta a certa altura, ao que Reynolds responde: “Da Blake? Claro.” Depois, os dois surgem abraçados e a mãe de Ryan Reynolds, Tammy, entra em cena para o substituir. “Bem, não é todos os dias que a sogra da actriz principal entrevista o homem que está a tentar substituir o meu querido ursinho de goma Ryan”, diz.

De seguida, lê algumas das questões que Reynolds tinha escrito para Sklenar. “Diz: O Ryan adoraria ter um novo pai e acho que ele precisa mesmo de um homem na sua vida”, questiona. E pede resposta: “Pestanejar uma vez para ‘sim’, ou piscar uma vez para ‘adorava ser o teu novo pai’.”

A entrevista atinge um novo nível de absurdo quando entra Hugh Jackman, que pergunta se aquele é “o tipo que está a tentar substituir o Ryan como marido e a mim como melhor amigo”. É Wolverine que conquista Sklenar: “Senhor, não faço ideia do que se está a passar hoje, mas tenho de o dizer enquanto o tenho aqui: o seu trabalho em Les Mis[erables], que triunfo”, diz, deixando Jackman embevecido. “Quero dizer, tu consegues fazer tudo. És um unicórnio.”

Na cena final do vídeo, Ryan Reynolds, a mãe e Hugh Jackman (que protagoniza Deadpool&Wolverine com o amigo) aparecem a conversar todos vestidos igual a Brandon Sklenar. “Acho que encontramos o próximo Wolverine”, termina Jackman.

Foto Blake Lively na estreia do filme REUTERS/Caitlin Ochs

Vestido de Britney Spears

O filme Isto Acaba Aqui chega aos cinemas mundialmente, incluindo em Portugal, nesta quinta-feira. Apesar de Ryan Reynolds não ser um dos actores, também esteve na estreia em Nova Iorque a apoiar Blake Lively que dá vida a Lily Bloom, uma florista que se apaixona por um cirurgião e inicia uma turbulenta relação amorosa. O filme é uma reflexão sobre relações tóxicas.

Na passadeira vermelha, a actriz de 36 anos surpreendeu ao eleger um vestido de arquivo da Versace que Britney Spears usou em 2002. “É o mesmo vestido da Britney. Devia estar no Smithsonian ou no Met. Mas está comigo. Sinto-me tão sortuda”, confessou Blake Lively à revista People. A peça em questão tem um decote assimétrico e é coberta em lantejoulas num padrão floral.

Nas histórias de Instagram, a actriz também escreveu sobre a “honra” de usar o mesmo vestido que a “rainha que nos fez a todas querer brilhar”. E reforça: “Britney, todos nós, millennials, temos uma história de um momento, ou de anos, em que nos fizeste querer brilhar e nos inspiraste com força, alegria e imenso trabalho árduo. Obrigada pelo teu exemplo e pela tua contribuição para que as mulheres contem as suas histórias.”