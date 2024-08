Londres terá um novo jardim de homenagem a Isabel II com as suas flores favoritas

O jardim no Regent’s Park será inaugurado a propósito do centenário de Isabel II, que faria 100 anos a 21 de Abril de 2026.

Londres vai ter um novo jardim em homenagem a Isabel II no Regent's Park. A decisão foi aprovada nesta terça-feira pela autarquia de Westminster, com a bênção de Carlos III e do príncipe de Gales, William, que integram a Royal Parks, responsável pela gestão dos espaços verdes da coroa. A inauguração está prevista 2026, quando a antiga rainha comemoraria 100 anos.

O novo pomar vai ocupar um baldio e uma estufa até agora abandonada no coração de Londres. No vídeo de apresentação do projecto, o responsável pelos jardins do Regent's Park, Nick Biddle, explica como será construído o jardim de dois hectares que, sublinha, “será o parque mais impressionante do mundo”. E insiste: “Vamos transformar um espaço cinza num espaço verde.”

O espaço será dividido entre diversos habitats, como plantações de árvores de fruto e sebes com plantas resistentes, que também cumprem o propósito de atrair a vida selvagem, mantendo o objectivo da sustentabilidade do horticultor Noel Kingsbury, que está a desenhar o jardim. As flores escolhidas para plantar têm uma ligação especial a Isabel II, como o lírio do vale, que usou na sua coroação em 1953, ou a tulipa e o narciso, sempre presentes na decoração dos eventos familiares dos Windsor.

Foto O novo jardim de homenagem a Isabel II DR

Nos documentos de planeamento, citados pelo The Telegraph, lê-se que o jardim é “destinado a proporcionar um ambiente relaxante, mas estimulante, que promova a diversão através da visão, do cheiro, do tacto e do som”, com “áreas mais tranquilas para diversão solitária”.

Ao centro do espaço, tal como noutros parques da capital inglesa, haverá um grande lago circular com uma ponte a atravessá-lo que simbolizará “a lealdade e o serviço inabaláveis da rainha”. Há ainda um miradouro com vista panorâmica para todo o parque, construído sobre uma antiga torre de água que servirá de museu com explicação sobre as espécies do jardim.

Toda a construção vai obedecer a princípios de sustentabilidade, como a reutilização do aço das antigas estufas para a reabilitação da torre água ou o cimento das demolições que será transformado em substrato de cultivo. “O projecto transforma um terreno abandonado num impressionante jardim, com grande biodiversidade e resistente ao clima, que o público poderá desfrutar por muitos anos”, comemora o gabinete de paisagismo HTA Design, responsável pelo desenvolvimento do projecto.

No início do ano, a Royal's Park pediu opinião aos britânicos sobre o projecto e “a resposta foi extremamente positiva”. E detalham: “Quase todos os participantes pretendem visitar o jardim e a maioria planeia visitá-lo mais de uma vez por ano.”

A homenagem a Isabel II já passou por várias fases e a proposta inicial era colocar uma estátua da monarca mais duradoura da história britânica na icónica Trafalgar Square, mas a ideia não reuniu apoio suficiente para avançar. Todavia, o The Telegraph noticia que será anunciado outro monumento de homenagem para 2026.

Isabel II faria 100 anos a 21 de Abril de 2026. Morreu aos 96 anos a 8 de Setembro de 2022 e foi sucedida pelo filho, agora Carlos III.