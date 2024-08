As artes, os ofícios e o novo design português celebram-se em Oeiras

A Bienal Artes & Ofícios – Novo Design regressa a Oeiras para uma segunda edição com mais “regiões, matérias-primas e ofícios”, “da produção artesanal certificada à criação contemporânea inspirada nos saberes ancestrais”. Objectivo? Mostrar “a vitalidade e capacidade de crescimento deste sector enquanto frente social, económica e cultural”, anuncia a Spira, promotora do evento.

De 26 a 29 de Setembro, o Mercado Municipal de Oeiras abre-se ao novo design português para quatro dias de entrada livre à mostra de 42 artesãos e marcas portuguesas dedicadas ao trabalho em madeira, metal, joalharia e latoaria, cestaria e fibras naturais, cerâmica e vidro, cortiça, pele e couro, e têxteis, com expositores de “todas as regiões do país”.

Mas há muito mais – incluindo 15 workshops para aprender a pôr mãos ao ofício. Do bordado da camisola poveira à nova vida do bordado de Arraiolos, da cestaria em vime à fotolitografia em cerâmica, como criar uma colher de madeira ou uma vassoura de esparto, as oficinas são leccionadas pelos mestres de cada ofício, em sessões de duas a três horas, e “abertas em todos”, embora sujeitas a um “número limitado de participantes”. No final, é possível “levar para casa os artefactos criados”.

Já os mais novos poderão participar numa das actividades de Educação Patrimonial, “que questionam os métodos de produção e modelos de consumo actuais, o que se perdeu e se está progressivamente a recuperar na arte de 'fazer coisas com as mãos'”, detalha a empresa em comunicado. São gratuitas, “mediante inscrição prévia e sujeitas à lotação dos espaços”, focadas na comunidade escolar nos dois primeiros dias do evento (quinta e sexta) e abertas “às famílias e ao público geral” durante o fim-de-semana.

Foto Primeira edição da Bienal Artes & Ofícios - Novo Design DR

Foto Primeira edição da Bienal Artes & Ofícios - Novo Design DR

Além do mercado municipal, a programação cultural da bienal multiplica-se por vários espaços do concelho, incluindo concertos pela Sociedade Filarmónica Fraternidade de Carnaxide, pela Academia Musical Oeirense e pela Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, que realiza também uma sessão dedicada a pais e filhos. Estão ainda programadas quatro visitas guiadas ao património do município, “uma por dia”: Fábrica da Pólvora, Palácio Marquês de Pombal, Aqueduto de Carnaxide e Quinta Real de Caxias.

É no Palácio Marquês de Pombal que decorrem as “actividades formativas destinadas ao público profissional”, “sujeitas a inscrição prévia”. As talks vão realizar-se de quinta a sábado, e “procuram reflectir sobre o potencial de desenvolvimento” deste sector em Portugal, “através de casos de estudo concretos e orientadas por especialistas nacionais e internacionais”.

Já as quatro masterclasses agendadas, de 27 a 29 de Setembro, focam-se nos temas de “branding e estratégia de comunicação, storytelling, redes sociais e ferramentas de apoio ao negócio”, sendo destinadas aos profissionais do sector. “O ciclo de masterclasses inclui igualmente uma sessão dedicada ao Marketing Digital & IA aplicados ao trabalho do artífice.”

A programação completa estará disponível “brevemente” no site da bienal, promovida pela Spira, “empresa com mais de 25 anos de actividade” e “uma referência na criação de iniciativas que promovem a aproximação por parte de todos ao património cultural português”. As inscrições para todas as actividades com vagas limitadas, incluindo workshops e visitas guiadas, poderão ser feitas na página “a partir de 20 de Agosto”.