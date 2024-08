Novas taxas de IRS entram em vigor amanhã

Falta publicar as novas tabelas de retenção na fonte, que irão reflectir a descida das taxas e permitir alívio já este ano. De acordo com o Governo, essas deverão entrar em vigor a partir de Setembro.

Está publicada a nova tabela de IRS, que virá baixar as taxas deste imposto nos primeiros seis escalões de rendimento. As novas regras entram já em vigor (nesta quinta-feira, mais precisamente), mas só em 2025 terão efeito, quando forem declarados os rendimentos deste ano. A cobrança mensal do IRS também irá baixar, e já este ano, mas ainda estão por publicar as novas tabelas de retenção na fonte, que irão reflectir a descida das taxas e que deverão entrar em vigor a partir de Setembro, segundo anunciou já o Governo.