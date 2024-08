Emprego atinge novo máximo e taxa de desemprego recua para 6,1%

O emprego em Portugal atingiu um novo máximo histórico, aproximando-se dos 5,1 milhões de pessoas no segundo trimestre de 2024, enquanto a taxa de desemprego recuou para 6,1%.

Depois de, no arranque de 2024, Portugal ter ultrapassado a barreira dos cinco milhões de pessoas empregadas, os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que este indicador atingiu agora um novo máximo e totalizou 5099,9 mil pessoas.

Trata-se de um aumento de 0,8% (40,5 mil) em relação ao trimestre anterior e de 1% (48,5 mil) face ao período homólogo de 2023.

Já a população desempregada recuou para 332 mil pessoas e a taxa de desemprego caiu para 6,1%, ficando abaixo dos 6,8% registados no trimestre anterior e mantendo a proporção do período homólogo.

O desemprego jovem (pessoas dos 16 aos 24 anos) continua a ser muito superior à taxa da generalidade da população e foi estimada em 22%, tendo diminuído em relação ao trimestre anterior (um ponto percentual) e aumentado relativamente ao trimestre homólogo (4,7 pontos percentuais).

<_o3a_p>O inquérito trimestral realizado pelo INE para analisar o mercado de trabalho não desconta o efeito da sazonalidade. Por isso, a evolução do emprego e do desemprego é mais favorável nos segundo e terceiro trimestres muito influenciados pelos empregos relacionados com a actividade turística e com o Verão.​