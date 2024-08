Vasco Vilaça com infecção intestinal depois de prova de triatlo no Sena

O triatleta português desenvolveu sintomas de infecção gastrointestinal. Também Melanie Santos tem sintomas idênticos. Ambos nadaram no Sena na prova de triatlo de estafetas mistas na segunda-feira.

Vasco Vilaça, atleta de triatlo português, desenvolveu, nas últimas horas, sintomas de infecção gastrointestinal, segundo um comunicado enviado pelo Comité Olímpico Português (COP). Também Melanie Santos se encontra com uma sintomatologia idêntica, apesar de menos aguda. Ambos os atletas nadaram no rio Sena, na passada segunda-feira, no âmbito da prova de triatlo de estafetas mistas.

A Direcção de Medicina Desportiva do COP avança que o "quadro clínico é estável e todas as medidas estão a ser tomadas por parte da equipa de saúde do COP para a monitorização e prover, na Aldeia Olímpica, o tratamento conservador devido ao atleta".

"A World Triathlon, federação internacional da modalidade, garantiu, nos dias de competição de Triatlo, que a avaliação da qualidade da água cumpria com os regulamentos definidos. Não obstante o cumprimento dos limites de segurança exigidos, a presença de alguns dos parâmetros avaliados comporta um risco de infecção neste contexto ambiental", continua o comunicado.

A qualidade da água no Sena tem sido um dos maiores problemas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Também na segunda-feira, os meios de comunicação belgas anunciavam que Claire Michel, triatleta do país, estaria infectada com E.coli.

Os níveis de poluição do rio, onde se realizou a cerimónia de inauguração, têm provocado diversos adiamentos de treinos e provas. Na terça-feira, tinha sido comunicado o adiamento do treino para a prova de águas abertas. Contudo, esta quarta-feira, a organização de Parisa 2024 avançou que o treino iria acontecer.

Angélica André, nadadora de águas abertas portuguesa, entrará no Sena no dia 8 de Agosto.