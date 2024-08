Pimenta entra em acção: “Já me cruzei com algumas algas soltas”

Canoísta português qualificou-se facilmente para as meias-finais em K1-1000 nos Jogos Olímpicos de Paris.

Fernando Pimenta, um dos duplos medalhados olímpicos do desporto português, iniciou nesta quarta-feira a sua campanha para uma terceira medalha na sua quarta participação nos Jogos. No primeiro dia da canoagem sprint em Paris 2024, o homem de Ponte de Lima teve uma entrada tranquila no estádio aquático de Vaires-sur-Marne, ao vencer sem grandes problemas a sua série na primeira eliminatória de K1-1000, garantindo o acesso directo às meias-finais.

Foi uma manhã tranquila para Pimenta, e a pista, disse depois, é bonita, mas nem tudo foi do agrado dele. “A pista é limpa? Não. Tive de alterar o leme. Já me cruzei com algumas algas soltas. Não são muitas, o melhor é não correr qualquer tipo de risco”, admitiu o actual campeão mundial da distância e medalha de bronze nos Jogos de Tóquio há três anos.

As algas não foram a única coisa que Pimenta estranhou na pista. Logo na primeira frase, referiu-se a algo “um bocado esquisito”. Depois, concretizou. “Estava muito mexido. Houve ali uma fase, vinha a tentar controlar, parecia que desequilibrava um bocadito. Tinha uma ondulação um bocado esquisita. Mas é canoagem, um desporto outdoor, temos de nos adaptar”, reforçou.

Numa pista “onde dá vontade de remar” e envolvida num “anfiteatro bonito”, Fernando Pimenta deu o primeiro passo em Paris 2024. “Acho que fiz boa gestão de prova, senti que havia mais qualquer coisinha para dar. O primeiro passo está dado, já me safei de fazer mais uns quartos-de-final. Agora é descansar, recuperar e fazer mais uns treininhos para, no sábado, me sentir em condições para lutar pela final.”