Pichardo qualifica-se para a final do triplo com apenas um salto

O campeão olímpico português entrou com tudo nos Jogos de Paris e alcançou facilmente o apuramento directo.

Pedro Pablo Pichardo, campeão olímpico do triplo salto em Tóquio 2020, iniciou nesta quarta-feira a defesa do título com uma qualificação tranquila para a final nos Jogos Olímpicos de Paris.

O saltador português só precisou de um salto para conseguir a quailifcação - fez 17,44m, bem acima do pedido para a qualificação directa, 17,10m. Também o espanhol Jordan Díaz (17,24m) e o burquinês Hughes Fabrice Zango (17,16m) conseguiram a qualificação directa.

Também em competição está o português Tiago Pereira, que, no seu primeiro salto, fez 15,84m, ainda melhorou fazendo 16,36m, mas ficou de fora da final.