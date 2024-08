FC Porto avança com processos disciplinares a acusados da “Operação Pretoriano”

Comunicado do emblema portuense antecipa cenário de justiça interna de acordo com os estatutos do clube.

O FC Porto anunciou esta quarta-feira através de comunicado oficial que procederá à participação formal junto do Conselho Fiscal e Disciplinar dos associados acusados ao abrigo do processo resultante da “Operação Pretoriano” com vista à instauração, instrução e decisão de competentes processos disciplinares, de acordo com os estatutos do clube.

A nota publicada pelo FC Porto no seu site oficial remete para o despacho de acusação proferido dia 6 de Agosto de 2024 pelo Ministério Público, no âmbito da designada “Operação Pretoriano”, referente aos factos ocorridos na Assembleia Geral Extraordinária do FC Porto, a 13 de Novembro de 2023, o que impeliu a direcção do FC Porto a "informar que, nos termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 64.º dos Estatutos do Clube, irá proceder à participação formal junto do Conselho Fiscal e Disciplinar relativamente a todos os seus associados acusados ao abrigo do referido processo com vista à instauração, instrução e decisão de competentes processos disciplinares", conforme consta no comunicado.

Perante este quadro, o clube prepara-se para impor um cenário de justiça interna com consequências disciplinares, determinado pelos estatutos.

"Pretende a direcção do Futebol Clube do Porto que nestes processos sejam apuradas as devidas responsabilidades dos associados em questão e aplicadas as sanções disciplinares previstas nos Estatutos do Clube que se vierem a revelar apropriadas tendo em conta a gravidade dos incidentes e comportamentos em causa", conclui o clube.