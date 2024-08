Campeão olímpico, refugiado e herói

Os sortilégios do calendário olímpico de Paris 2024 colocaram os seguintes atletas a competirem em dias consecutivos: na terça-feira, Mijaín Lopez, de Cuba, fez história nos Jogos Olímpicos ao tornar-se no primeiro campeão olímpico da história a ganhar cinco vezes a medalha de ouro na mesma categoria (120kg na luta greco-romana) em cinco Jogos diferentes. O PÚBLICO ouviu da boca do gigante cubano que não haverá uma sexta. No dia seguinte, competiu no primeiro dia da canoagem sprint Fernando Dayán Jorge Enríquez, campeão olímpico de Cuba em C2-1000 – e, ao final do mesmo dia, iria competir Pedro Pablo Pichardo, campeão olímpico português do triplo salto que nasceu em Santiago de Cuba.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt