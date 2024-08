Quinta na TV: Clint Eastwood, The Umbrella Academy e Jorge Palma

Temos também, para o dia televisivo, Old Henry, A Lenda de Shahmaran, Renoir, Retratos de Uma Época de Mudanças e Taken Together: Who Killed Lyric and Elizabeth?.

CINEMA

Old Henry

Nos Studios, 19h40

No activo desde o final dos anos 1980, Tim Blake Nelson é uma cara que será familiar a muitos espectadores do cinema e da televisão americanos das últimas décadas, mesmo que o nome não seja. Apareceu em filmes dos irmãos Coen, Steven Spielberg e Steven Soderbergh, no Universo Cinematográfico Marvel ou séries como Watchmen. Este filme de 2021, um western escrito e realizado por Potsy Ponciroli, põe-no no centro, como protagonista e não secundário, como tem sido habitual desde há quase quatro décadas. É a história de um agricultor que, no início do século XX, protege o seu filho de bandidos que atacam. Teve estreia no Festival de Veneza. O elenco inclui ainda Scott Haze, Gavin Lewis, Trace Adkins e Stephen Dorff.

Um Agente na Corda Bamba

Cinemundo, 00h05

Wes Block (Clint Eastwood) é um detective da polícia de Nova Orleães. Divorciado e com duas filhas, começa a seguir o caso de um violento assassino e violador em série que costuma ter como alvos prostitutas. Block acaba por se envolver demasiado no caso: o assassino persegue-o e vai matando prostitutas com quem o próprio polícia esteve. O detective, uma das personagens mais atormentadas que Eastwood fez até então, vai, assim, percebendo que tem mais em comum com o assassino do que pensava e vai aprendendo a respeitar mais as mulheres. É um thriller psicológico neo-noir de 1984 escrito e realizado por Richard Tuggle. A crer nos rumores, o próprio Eastwood, que achou que Tuggle era lento a trabalhar, terá realizado a maioria do filme. Também com Geneviève Bujold, Dan Hedaya, Alison Eastwood.

SÉRIES

The Umbrella Academy

Netflix, streaming

Estreia da quarta temporada. Adaptada da banda desenhada homónima escrita por Gerard Way, vocalista da banda My Chemical Romance, e ilustrada por Gabriel Bá, esta série desenvolvida por Jeremy Slater com Elliot Page no centro conta a história de um conjunto de super-heróis que se tornaram irmãos quando foram adoptados pelo mesmo homem e que, mais velhos, se juntam para resolver o mistério da morte do pai e ainda impedir o apocalipse vindouro. Esta quarta época será a derradeira e, ao contrário das anteriores, que tinham dez episódios, terá apenas seis.

A Lenda de Shahmaran

Netflix, streaming

Estreia da segunda temporada. A série de fantasia turca escrita por Pınar Bulut e baseada num livro de Emine Buzkan Kaynak que se estreou no início de Janeiro do ano passado está de volta. Centra-se numa palestrante de psicologia que viaja de Istambul até Adana, onde descobre gente com um fascínio por Shahmaran, uma criatura mítica que é meia mulher, meia cobra, e se cruza com um homem misterioso chamado Maran.

DOCUMENTÁRIOS

Renoir, Retratos de Uma Época de Mudanças

RTP2, 22h55

Estreia. Visto pelos outros como um radical por ter sido um dos inventores do impressionismo, o pintor francês Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) via-se a ele próprio como alguém que estava a continuar a tradição da pintura, com particular influência do período rococó. Este documentário de 53 minutos realizado em 2022 por Linn Sackarnd conta a história de como Renoir se tornou pintor e o que é que o marcou.

Taken Together: Who Killed Lyric and Elizabeth?

Max, streaming

Estreia. Em Julho de 2012, as primas Lyric Cook-Morrissey e Elizabeth Collins, na pequeníssima cidade de Evansdale, no Iowa, Estados Unidos, foram raptadas enquanto estavam a andar de bicicleta e depois assassinadas. Para trás ficaram apenas as bicicletas, uma mala e um telemóvel. Os corpos foram encontrados em 2012. O caso ainda está por resolver. Esta série documental de três partes, assinada por Dylan Sires, que fotografou o caso, tenta encontrar algumas pistas.

INFORMAÇÕES

Grande Entrevista - Jorge Palma

RTP1, 1h28

Jorge Palma, o cantautor e pianista que está no activo na música desde o final dos anos 1960, é o convidado desta semana de Vítor Gonçalves para uma entrevista de fundo sobre a vida e obra do autor e intérprete de canções como Frágil, A gente vai continuar ou Deixa-me rir.