Gilberto Gil anuncia última digressão da carreira

Será a despedida dos palcos de uma das grandes referências da música brasileira do último meio século. Gilberto Gil anunciou esta terça-feira que a sua próxima digressão, que arranca a 15 de Março do próximo ano em Salvador, cidade brasileira onde nasceu, será a última da sua carreira. A tour chamar-se-á Tempo Rei, numa referência à sua música homónima.

A tour é composta por 11 datas. Decorrerá entre Março e Novembro do próximo ano, apenas em solo brasileiro. O último concerto acontecerá a 22 de Novembro de 2025, em Recife, capital do estado de Pernambuco. Antes do arranque desta digressão, Gilberto Gil tem apresentações marcadas na Ásia (Japão, Singapura, Taiwan, China e Coreia do Sul) e na Europa (Genebra, na Suíça, e La Rochelle, em França, onde toca a 22 de Setembro e a 15 de Outubro, respectivamente).

Os concertos de Tempo Rei deverão passar por toda a obra da voz de canções como Aquele abraço, Cálice ou Refazenda. Num comunicado, o músico e ex-ministro da Cultura (cargo que desempenhou entre 2003 e 2008, quando Lula da Silva foi Presidente do Brasil pela primeira vez) explica que quer continuar a fazer música, mas a um ritmo diferente, mais desligado da “exigência física [que é] necessária para esses grandes shows”. “Antes, teremos essa celebração bonita junto do público e da família.”