À pesca de lagartos

Este não é um podcast sobre ciência; é o diário de um cientista. Um projecto em parceria com a associação científica Biopolis.

Como se pescam lagartos nas praias de Gaia? Joaquim Filipe Faria, estudante de doutoramento na área da parasitologia e biologia comportamental, dá instruções enquanto explica como a biodiversidade vai muito além do que via no National Geographic. A página de um diário que começa na Primavera de 2015.

O podcast Diário de um Cientista é produzido por Aline Flor, Joel Alves e Joaquim Filipe Faria com sonoplastia de Nuno Coelho e ilustrações de André Carrilho.

O projecto Diário de um Cientista nasce de uma parceria entre a associação científica Biopolis e o Público, através do Azul, o site do jornal dedicado aos temas da biodiversidade, crise climática e sustentabilidade.

Durante o mês de Agosto, vamos publicar histórias de investigadores sobre o mundo vivo à nossa volta. Não deixem escapar as páginas deste diário.

