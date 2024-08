Troca de tiros no Barreiro provoca um morto

Um homem morreu esta terça-feira na sequência de um tiroteio no Barreiro, distrito de Setúbal. A vítima ainda foi transportada com vida para o Hospital do Barreiro, onde acabou por não resistir aos ferimentos.

Segundo a PSP confirmou ao PÚBLICO, estiveram envolvidas três pessoas na troca de tiros, que ocorreu no bairro do Alto do Seixalinho, no Barreiro, perto das 18h desta terça-feira.

Os motivos do tiroteio ainda são desconhecidos. Os dois suspeitos do crime fugiram para parte incerta e continuam a ser procurados pelas autoridades.

Os factos já foram comunicados à Polícia Judiciária, a quem fica entregue a investigação do caso, e ao Ministério Público.

Não foram adiantados detalhes sobre a identidade da vítima mortal.