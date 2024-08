PSD desafia PS a “meter a mão na consciência” e aceitar que SNS “precisa da ajuda de todos”

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, diz que o PS não se deve “aproveitar dos problemas que deixou” e considerou que “mesmo o PCP e o BE não estão inocentes”.

O líder parlamentar do PSD desafiou esta terça-feira o PS a "meter a mão na consciência" e a aceitar que é preciso unidade para recuperar o Serviço Nacional de Saúde do "colapso que resultou dos últimos oito anos" de governação.

"O PS tem que meter a mão na consciência. O desafio de recuperar o SNS do colapso que resultou dos últimos oito anos é enorme e precisa da ajuda de todos", defendeu o presidente do grupo parlamentar do PSD, Hugo Soares, em declarações à agência Lusa, no dia em que os socialistas iniciam uma ronda por unidades de saúde para avaliar os efeitos de encerramentos nas urgências de ginecologia e obstetrícia.

Para Hugo Soares, o PS, "em vez de se aproveitar dos problemas que deixou, tem de meter a mão na consciência" e "mesmo o PCP e o BE não estão inocentes".

"Nesta altura não precisamos de oportunismo. Precisamos de unidade nacional para recuperar o SNS", disse ainda o líder da bancada social-democrata.

As declarações de Hugo Soares surgem após o PS ter anunciado no domingo que iria pedir reuniões com os hospitais que estão com urgências encerradas e apelado ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, para que apresente medidas que respondam às dificuldades do Serviço Nacional de Saúde.

"Face à gravidade dos problemas que o SNS está a enfrentar, o Grupo Parlamentar do PS vai pedir reuniões com as administrações destas ULS [Unidades Locais de Saúde] e vai pedir para que essas reuniões aconteçam na próxima semana", disse João Paulo Correia, coordenador do Grupo Parlamentar do PS para a área da saúde, ao comentar o encerramento este fim-de-semana de mais de 10 urgências de Ginecologia/Obstetrícia e de Pediatria no país.