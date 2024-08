A pressão para Pedro Nuno Santos viabilizar o OE2025 vem de todos os lados

Nas últimas duas semanas, multiplicaram-se as pressões sobre o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, para que os deputados socialistas venham a viabilizar a proposta de Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), que será entregue pelo Governo de Luís Montenegro, na Assembleia da República, em Outubro. Desde o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, passando mesmo pelo ex-primeiro-ministro e ex-líder do PS António Costa, os apelos multiplicam-se.

