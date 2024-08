A ordem internacional fundada em regras: o caso do Sara Ocidental

A rejeição do legado do trumpismo, no plano das relações internacionais, pela grande maioria dos governos europeus tem sido expressa com uma justificação muito relevante. Para esses governos, o mandato de Donald Trump terá constituído um ataque continuado contra a “ordem internacional fundada em regras”, construída após a Segunda Guerra Mundial. Outros, como Putin, terão seguido Trump nesse ataque, algo que Madrid, Paris ou Lisboa tomam oficialmente como uma perversão política.

