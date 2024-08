Norman Muller e a escolha de Kamala

As eleições podem continuar a depender do voto de eleitores flutuantes, mas é também decisiva a capacidade de promover a mobilização dos eleitores potenciais de um determinado campo.

Num conto de 1955, Isaac Asimov ficcionava um futuro no qual um só eleitor decidia o resultado das eleições. À primeira vista, não se tratava de uma distopia autoritária. Pelo contrário, o que estava em causa era um sistema eficiente, que dispensava os custos de organizar o ato eleitoral. Numa curtíssima reflexão sobre a tensão entre a tecnologia emergente, as liberdades individuais e a nostalgia sobre o tempo em que o sufrágio universal existia, Asimov colocava o supercomputador Multivac a identificar um cidadão que representava o sentimento maioritário da população num determinado momento. Em Franchise, assim se chama o conto de Asimov, Norman Muller, residente numa pequena cidade do Indiana, é escolhido para representar o eleitorado norte-americano no dia 4 de novembro de 2008. Muller vive o momento dividido entre a ansiedade de escolher por todos e um certo orgulho patriótico por ter sido o escolhido.