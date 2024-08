O fait accompli com que Israel se defronta

Em dezembro de 2022, longe de imaginar o terrível cenário que se avizinhava, a Assembleia Geral das Nações Unidas solicitou ao Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), o principal órgão judicial da organização, um parecer consultivo sobre as consequências jurídicas resultantes das práticas e políticas israelitas nos territórios palestinianos ocupados (Cisjordânia, Jerusalém Oriental e Gaza).

Em 2004, o TIJ já se tinha pronunciado sobre as consequências jurídicas da construção de um muro por parte de Israel na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Num parecer demolidor para Israel, o tribunal considerou que quer a construção do muro em territórios ocupados, quer algumas das políticas israelitas em relação a esses territórios, eram contrárias ao direito internacional.

Era expectável, por isso, apesar do diferente âmbito da nova consulta, que o tribunal não se afastasse muito da linha que seguiu em 2004. De facto, o novo parecer consultivo, emitido no passado dia 19 de julho, foi tão ou mais contundente. Numa reprimenda de 80 páginas, o tribunal identificou várias práticas e políticas israelitas – entre outras, a promoção de colonatos, a anexação de territórios ocupados, a apropriação dos seus recursos naturais e a aplicação nesses territórios de legislação alegadamente discriminatória –, e considerou que estas violam normas fundamentais de direito internacional. O coletivo chegou mesmo a afirmar que as práticas e políticas israelitas constituíam uma violação da obrigação de prevenir, proibir e erradicar a segregação racial e o apartheid.

Acrescentou ainda (com o voto favorável de 11 dos seus 15 juízes) que a própria presença israelita nos territórios palestinianos ocupados é também ilegal, devendo as forças e os colonos israelitas retirar-se desses territórios o mais rapidamente possível.

Apesar da assertividade das conclusões do tribunal, desengane-se quem pensa que a decisão resolverá o conflito israelo-palestiniano.

Desde logo, o tribunal optou por deixar de fora da sua análise quaisquer factos posteriores à data do pedido de parecer, incluindo os decorrentes dos ataques de 7 de outubro e da resposta israelita (objeto, em parte, de um outro processo iniciado pela África do Sul contra Israel).

Depois, a análise jurídica do tribunal será (já está a ser) contestada pois não é (nunca consegue ser) imaculada. A fundamentação do parecer, por exemplo, contém várias afirmações que mereciam clarificação. Muitas serão provavelmente o produto do compromisso que foi necessário alcançar entre a maioria de juízes que apoiam as conclusões do parecer. Talvez tenha sido isso, por exemplo, que levou a que o tribunal não especificasse se considerava que as práticas e políticas israelitas constituíam atos de segregação racial, de apartheid(!) ou ambos, limitando-se a afirmar que Israel violou a disposição que proíbe estas práticas.

Acresce que algumas das conclusões do parecer são difíceis de deduzir a partir dos fundamentos apresentados pelo tribunal. Por exemplo, ainda que me pareça inegável que várias das práticas e políticas israelitas identificadas pelo TIJ são contrárias ao direito internacional, tenho dúvidas quanto à conclusão de que qualquer presença israelita nos territórios ocupados seria, hoje, necessariamente ilegal.

O tribunal não sujeita a questão ao teste jurídico que me parece que se impunha: se uma ocupação israelita destes territórios, ainda que em moldes totalmente diferentes dos que têm vindo a ser levados a cabo, poderia ou não continuar a justificar-se, temporariamente, por razões de segurança e necessidade militar até que palestinianos e israelitas chegassem a um acordo final de paz. Aliás, como referem alguns juízes vencidos nas suas declarações de voto, o tribunal não parece, em geral, tomar suficientemente em conta legítimas preocupações israelitas quanto à sua segurança, o que acaba por sujeitar a decisão a críticas e a acusações de parcialidade que, por muito que até possam ser injustas, podiam ter sido facilmente evitadas.

Por fim, um parecer consultivo do TIJ não é vinculativo. Trata-se de uma opinião jurídica do tribunal em resposta a questões que lhe são colocadas. Sabendo-o, Israel já sinalizou que não tenciona implementar a decisão.

No entanto, apesar de todas estas reservas e limitações, desengane-se também quem pensa que esta decisão não terá qualquer valor. Uma pronúncia do tribunal mundial, tão categórica e apoiada por uma maioria tão alargada de juízes, é um marco institucional e político muito significativo. A decisão até pode não ser vinculativa, mas, representa a opinião da mais importante instância judicial do sistema jurídico internacional.

Será, provavelmente, este peso institucional e político que acompanha a decisão a fonte do seu maior valor. É que uma análise jurídica tão completa das práticas e políticas israelitas nos territórios palestinianos ocupados, por parte de um órgão judicial com o estatuto e reconhecimento do TIJ, irá, daqui em diante, impor-se em qualquer discussão jurídica quanto a esta matéria. As fragilidades do parecer acabarão por ser relegadas para segundo plano, e serão antes as suas conclusões – arrasadoras para o Estado judaico – que acabarão por ficar registadas nos manuais e nos anais da história.

Se, por vezes, Israel parecia querer impor uma política de fait accompli nos territórios ocupados, modificando a realidade no terreno à espera que o direito acabasse por reconhecê-la, essa política parece agora ter-se virado contra si. É que esta decisão, apesar das suas imperfeições, contribuirá para definir a perceção da realidade. As suas conclusões, sejam ou não as mais corretas, transformar-se-ão nos factos que o mundo vê. É inegável, até para quem, como eu, acredita profundamente no direito à segurança do estado de Israel, a mancha que deixam no seu currículo.

O autor escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990