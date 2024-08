“Je suis la Loi”

Não sofrendo de nenhuma psicose aguda, nem tão-pouco de nenhum exacerbismo patriótico, não posso deixar passar em claro o facto de, 50 anos depois do 25 de Abril de 1974, haver entidades públicas que ainda legislam por encomenda.

Independentemente de muitas, para quem a lei é sagrada e, por isso mesmo, igual para todos, outras há que tomam decisões a pender mais para um ou outro lado, com uma discrição e leveza quase impercetíveis, a roçar a cândida “infantilidade” do jeitinho, que só o mais astuto decifra... e há aquelas que, sem qualquer pejo pela igualdade de direitos, assumem, num quero posso e mando descarado, que este ou aquele regulamento foi efetivamente elaborado a pedido de alguém (“de uma trabalhadora/colaboradora”, por exemplo)... e ponto final parágrafo!

“Je suis la Loi, Je suis l’Etat; l’Etat c’est moi” (Eu sou a Lei, eu sou o Estado; o Estado sou eu!), terá dito Luís XIV. Pelos vistos, em 2024 e num país chamado Portugal, a frase não está assim tão descontextualizada... antes pelo contrário, continua bem atual.

E, perante isto, a quem pode um qualquer cidadão prejudicado recorrer, já que mais não seja em respeito à memória dos muitos Salgueiros Maias que nos deram a igualdade da democracia?

Provedora de Justiça? Inspeção-Geral de Finanças? Inspeção-Geral da Administração Interna? Polícia Judiciária? Comunicação social? Ou vamos calar e deixar que certas iminências de “pacotille” possam continuar impunes e a fazerem, do alto dos seus frágeis palanques de contraplacado folheado a dourado, orelhas moucas ao mais elementar direito de um cidadão?

Cinquenta anos depois do 25 de Abril, ainda se fazem, à descarada, no meu país, “leis” por encomenda! “E esta... hem!...”, diria o Pessa!

António Carvalho, Gouveia

Douro vinhateiro

Nuvens muito negras adensam-se sobre o Douro vinhateiro para todos os intervenientes, mormente para os pequenos viticultores. Se já na vindima de 2023 muitas vinhas não foram vindimadas, este ano de 2024 talvez venha a ser uma lástima.

E tudo porquê? Porque as políticas liberais não querem nenhum estorvo estatal à economia.

Assim, milhões e milhões de litros de vinho espanhol a granel entraram em Portugal, dando lucros chorudos a tais importadores. Por outro lado, no mercado a retalho, nos restaurantes, nos hotéis e demais estabelecimentos hoteleiros, o vinho nacional continua caro. Por este “andar da carruagem”, milhares de patamares vinhateiros ficarão por cultivar, para desgraça de muita gente, que tudo fez para que tal nunca viesse a acontecer, podendo vir a ser a antecâmara de muita ruína.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Netanyahu e os reféns

Permito-me felicitar o PÚBLICO pelo excelente e elucidativo artigo subscrito na última página da edição de sábado, da autoria de João Miguel Tavares, sob o título “Netanyahu está a defender Israel ou seu próprio pescoço?”. Para bom entendedor está tudo dito neste escrito. Gostaria apenas de acrescentar o que se segue: à parte o aspecto da responsabilidade política e pessoal do primeiro-ministro de Israel, e sem pôr em causa a responsabilidade das próprias Forças Armadas israelitas, pelos excessos cometidos e a desumanidade praticada contra o povo palestiniano, e da passividade da própria ONU em enviar a força internacional para controlar o conflito, é altura de questionar a própria passividade do povo israelita em manter um governante da estirpe de Netanyahu no poder. A título comparativo, veja-se o que se passa na Venezuela, onde um setor da população protesta (com ou sem razão) nas ruas. Todos sabem que a questão dos “reféns” é um falso problema, já que a vida de um deles vale tanto como a de um palestiniano e não de cem palestinianos.

António Bernardo Colaço, Lisboa

O dilema do PS

O ministro das Finanças ameaçou com eleições antecipadas, caso o Orçamento do Estado para 2025 não seja em conformidade com o seu programa de governo. Isto é uma ameaça clara de eleições antecipadas. Na verdade, o PS é colocado entre a espada e a parede pela sua ala direita, quando achou que a recusa do PS em colaborar com Governo na elaboração do futuro OE poderia levar a eleições antecipadas que só beneficiariam o Governo PSD-CDS. O PS não percebeu que, se o OE não passasse, a culpa seria exclusiva da direita consubstanciada no PSD-CDS-IL-Chega. Com esta cedência, o PS mostrou, por um lado, ser um partido timorato e, por outro, uma viragem ao centro/direita política, pondo muita gente a pensar se valeria a pena votar PS. O PS não analisou o que se passou nos Açores e na Madeira, em que o Chega acabou por viabilizar os programas dos respetivos governos PSD-CDS. Isto também prova que há muito maior aproximação política do PS ao PSD do que parece, ou não será?

Mário Pires Miguel, Reboleira