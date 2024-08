Venezuela inicia investigação contra líderes da oposição após apelos a militares

A Venezuela vai abrir um processo criminal contra os líderes da oposição que disputaram as eleições do mês passado por alegadamente incitarem militares e polícias a violar a lei, anunciou o procurador-geral do país, enquanto as forças de segurança continuam a atacar pessoas que dizem ter cometido crimes violentos durante os recentes protestos eleitorais.

O anúncio do procurador-geral Tarek Saab foi feito na sequência de uma carta publicada na rede social X pelo candidato da oposição Edmundo González e pela dirigente María Corina Machado, apelando às forças de segurança para que "se coloquem ao lado do povo" e respeitem os resultados das eleições que dizem ter ganho.

"O Ministério Público da República Bolivariana da Venezuela informa ao país que, em consequência da divulgação de um comunicado do ex-candidato Edmundo González e da cidadã María Corina Machado onde, fora da Constituição e da Lei, anunciam falsamente um vencedor de as eleições presidenciais que não sejam as proclamadas pelo Conselho Nacional Eleitoral, único órgão habilitado para o efeito, e nas quais se faz um incitamento aberto aos responsáveis ​​policiais e militares para desobedecerem às leis, decidiu abrir uma investigação criminal contra ambos os signatários do documento inválido”, afirma a nota oficial.

El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela #informa al país: pic.twitter.com/7spNtC0nnf — Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) August 5, 2024

Tarek Saab acrescenta que, no comunicado, são observados possíveis crimes como usurpação de funções, divulgação de informações falsas para causar ansiedade, instigação à desobediência às leis, instigação à insurreição, associação para a prática de crime e conspiração.

A afirmação do Presidente Nicolás Maduro de que ganhou um terceiro mandato na votação de 28 de Julho desencadeou protestos furiosos dos venezuelanos em todo o país durante a última semana, exigindo que Maduro se demita e que a vitória de González seja honrada.

As forças de segurança venezuelanas começaram a visar os alegados autores de crimes violentos durante os protestos, numa operação informalmente designada por "tun-tun" (onomatopeia relativa ao bater à porta dos visados, o "truz-truz") que os grupos de defesa dizem ter deixado os manifestantes receosos.

Três grupos de defesa dos direitos humanos disseram à Reuters que as forças de segurança estão a trabalhar intensamente para capturar manifestantes, incluindo menores, que, segundo eles, não estão a ter acesso a advogados e que, em alguns casos, foram acusados de terrorismo. Maduro e outros responsáveis têm defendido o "tun-tun" como forma de atingir os responsáveis pela violência nos protestos, que descreveram como "criminosos fascistas".

"A operação tun-tun é o nome dado por alguns porta-vozes do governo, informalmente, à escalada da repressão", disse Gonzalo Himiob, vice-presidente do grupo de defesa legal Foro Penal. "Chama-se "tun-tun" porque é a pancada na porta que se dá de manhã cedo", disse.

Detenções em massa

A autoridade eleitoral da Venezuela, que a oposição diz favorecer os socialistas no poder, afirmou que Maduro foi reeleito com cerca de 51% dos votos, superando González. Na segunda-feira à noite, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) entregou à Câmara Eleitoral do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) as actas eleitorais, tal como solicitado.

A avaliação do material consignado vai estender-se por um período de até 15 dias, com possibilidade de prorrogação, segundo anunciou a presidente daquele órgão. A magistrada anunciou ainda que foram convocados todos os candidatos e representantes dos partidos políticos, entre eles Edmundo González, que deverá fazê-lo nesta quarta-feira.

A oposição diz que o seu próprio registo detalhado mostra que González recebeu provavelmente 67% dos votos, vencendo por uma margem de quase quatro milhões de votos e obtendo mais do dobro do apoio de Maduro, um resultado em linha com as sondagens independentes.

A Rússia e a China - entre outros - felicitaram Maduro como vencedor das eleições, mas a maioria dos países ocidentais hesitou, apelando à divulgação total dos resultados da votação. Já o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse na semana passada que havia "provas esmagadoras" da vitória de González e que Washington o reconhecia como o vencedor das eleições de domingo.

Em resposta a uma pergunta na segunda-feira sobre se os EUA estavam prontos para reconhecer um presidente interino da maneira que fizeram em 2019 com Juan Guaidó, o porta-voz do Departamento de Estado Matthew Miller disse: "Esse não é um passo que estamos a dar hoje".

O próximo mandato presidencial da Venezuela deverá ter início em Janeiro de 2025.

Maduro disse aos seus apoiantes no sábado que cerca de 2000 pessoas tinham sido detidas durante os protestos.

O Foro Penal disse na segunda-feira que confirmou 1.010 detenções e a Human Rights Watch, sediada nos EUA, informou que pelo menos 20 pessoas foram mortas.

Na carta conjunta assinada na segunda-feira, Gonzalez e Machado, um popular líder da oposição, escreveram: "Apelamos à consciência dos militares e da polícia e pedimos-lhes que se coloquem ao lado do povo e das suas próprias famílias". Mas os militares há muito que são leais a Maduro.

"Estou disposto a fazer qualquer coisa e conto convosco para que a ordem prevaleça", disse-lhes Maduro numa transmissão na televisão estatal no domingo.

O governo da Venezuela está a adoptar uma abordagem de linha dura, movendo-se rapidamente, para garantir que se mantém no poder, disseram grupos de defesa. "Manter-se no poder significa neutralizar e esmagar o descontentamento social", disse Oscar Murillo, coordenador do grupo local de direitos Provea.

O gabinete do procurador-geral negou que os detidos fossem manifestantes, rotulando-os de criminosos violentos por actos de vandalismo, incluindo a destruição de estátuas do falecido presidente Hugo Chávez, o mentor de Maduro. Segundo as autoridades venezuelanas, foram mortos dois militares.

Mais tarde, na segunda-feira, Maduro disse que deixaria o WhatsApp e passaria a usar o Telegram, incentivando outros a fazer o mesmo e dizendo que o primeiro estava a ser usado para ameaçar as famílias de soldados e polícias.