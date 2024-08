Sheikh Hasina, de lutadora pela democracia a inimiga dos estudantes do Bangladesh

Primeira-ministra desde 2009, Hasina passou de lutar pela democracia contra a ditadura no Bangladesh nos anos 80 a demitir-se e a ser obrigada a sair do país devido a grandes e violentos protestos.

Sheikh Hasina Wajed, de 76 anos, primeira-ministra do Bangladesh que se demitiu e fugiu do país nesta segunda-feira, tornou-se num nome sinónimo do seu partido, a Liga Awami, que liderava desde 1981 e cujo nome de família (neste caso Sheikh) está intimamente ligado à independência do Bangladesh, conseguida em 1971 após uma curta mas violenta guerra de independência, que se prolongou de Março a Dezembro desse ano.