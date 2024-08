Kamala Harris escolhe Tim Walz para vice-presidente

A candidata do Partido Democrata à presidência dos EUA, Kamala Harris, escolheu o governador do Minnesota, Tim Walz, para ser o seu vice-presidente na corrida às eleições presidenciais de Novembro. A notícia foi avançada esta terça-feira pela CNN e depois confirmada por vários media norte-americanos, citando fontes próximas do processo.

Walz, um veterano de 60 anos da Guarda Nacional do Exército dos EUA e antigo professor, foi eleito para Câmara dos Representantes dos EUA em 2006, onde serviu durante 12 anos antes de ser eleito governador do Minnesota em 2018.

A apresentação formal de Tim Walz como candidato a vice-presidente será feita esta terça-feira num comício em Filadélfia, no estado da Pensilvânia, que dará início a uma digressão de cinco dias por cidades nos estados que irão provavelmente decidir as eleições de 5 de Novembro: Wisconsin, Michigan, Carolina do Norte, Geórgia, Arizona e Nevada.

Após um processo de selecção que durou duas semanas, a lista de potenciais candidatos a vice-presidente ficou reduzida a dois candidatos, Walz e o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, que era visto como grande favorito pela sua popularidade, mesmo entre o eleitorado republicano, num estado que será decisivo para vencer as eleições presidenciais.

Walz, Shapiro e Mark Kelly, senador pelo Arizona, foram os últimos nomes de uma lista composta exclusivamente por homens brancos a ser ouvidos por Kamala Harris no domingo, na sua residência oficial, no Observatório Naval, em Washington.

Enquanto governador do Minnesota, Walz promoveu uma agenda progressista que incluiu refeições escolares gratuitas, políticas de combate às alterações climáticas, reduções de impostos para a classe média e licenças pagas alargadas para os trabalhadores do estado, sendo também um defensor dos direitos reprodutivos das mulheres.

Tim Walz era um relativo desconhecido a nível nacional até entrar para a lista de potenciais candidatos a vice-presidente de Kamala Harris e, nas últimas semanas, acabou por tornar-se central na campanha democrata após ter dado uma entrevista em que qualificou Donald Trump e o candidato do Partido Republicano a vice-presidente, J.D. Vance, como “esquisitos” (“weird”). O adjectivo começou imediatamente a ganhar lastro nas redes sociais e acabou por ser adoptado pela campanha de Kamala Harris, para irritação dos republicanos, desde Trump a vários congressistas e senadores.

“As pessoas do outro lado são esquisitas (“weird”). Querem tirar-nos os livros. Querem entrar pelas pelas vossas salas de exames”, disse Walz na referida entrevista, no final de Julho, referindo-se à proibição de livros e de consultas de reprodução das mulheres com os médicos advogadas em alguns estados republicanos.

Ao decidir-se por Tim Walz, Kamala Harris escolhe assim um político popular da região do Midwest, governador de um estado que tem votado de forma consistente no Partido Democrata mas que está, geograficamente, próximo do Wisconsin e do Michigan, dois dos chamados “swing states” que serão decisivos para qualquer um dos candidatos chegar aos 270 votos necessários para obter a maioria no Colégio Eleitoral.

“[Tim Walz] é um democrata do coração da América”, elogiou Nancy Pelosi, antiga presidente da Câmara dos Representantes e que, segundo a imprensa norte-americana, foi uma das grandes defensoras da escolha do governador do Minnesota para vice-presidente de Kamala Harris durante o processo de selecção.