Um acordo em Gaza evitaria “um incêndio como o Médio Oriente nunca conheceu”

Dez meses depois dos ataques do Hamas e do início da guerra contra a Faixa de Gaza, a região está mais do que nunca à beira do abismo. Netanyahu tem poder para diminuir as tensões.

E se, em vez de estarem ocupadas a tentar antecipar e reagir a um ataque do Irão e dos seus aliados, as autoridades israelitas estivessem a ultimar os pormenores para fechar um acordo de cessar-fogo com o Hamas na Faixa de Gaza? Uma trégua que permitisse salvar a vida a dezenas de reféns, travar a mortandade no território e diminuir os riscos de um conflito regional alargado, dez meses depois dos brutais ataques do Hamas a Israel e do início da mais feroz das guerras contra o enclave palestiniano?