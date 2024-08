Praia de Matosinhos interdita a banhos pela terceira vez nesta época balnear

A praia de Matosinhos, no distrito do Porto, está interdita a banhos desde sexta-feira. De acordo com o site da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), os banhistas não podem entrar na água devido a uma "contaminação microbiológica". Ainda não há previsões de quando será possível fazer o levantamento da restrição, respondem ao PÚBLICO a APA e a Câmara Municipal de Matosinhos (CMM).

Na plataforma do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) estão publicados os resultados das análises das águas das várias praias do país. No que diz respeito à praia de Matosinhos é já a terceira vez, desde a abertura da época balnear, que esta se encontra interdita a banhos. A sinalização no portal do SNIRH é acompanhada pelo comprovativo das análises da água, que demonstra um valor elevado de Enterococos Intestinais (554).

O gabinete de comunicação da CMM adianta que a interdição não se estende a praias vizinhas - como é o caso da Praia de Leça da Palmeira (Matosinhos) ou da Foz do Douro (Porto) - devido ao facto de as correntes marítimas variarem em função da localização da praia.

Texto editado por André Borges Vieira