Câmara da Lourinhã planeia derrocada controlada após desabamento de arriba

No domingo, uma arriba na praia de Porto das Barcas “estava instável e caiu sem provocar danos ou vítimas”.

A Câmara Municipal da Lourinhã e a Agência Portuguesa do Ambiente vão realizar, na quarta-feira, uma derrocada controlada na praia de Porto das Barcas, na sequência do desabamento de parte da arriba no domingo.

Em comunicado, o município do distrito de Lisboa informou que agendou a intervenção para quarta-feira, "após verificação da existência de blocos instáveis decorrente do desabamento que ocorreu".

Os trabalhos, coordenados pela protecção civil municipal, contam também com a colaboração do Museu da Lourinhã, que vai verificar a existência de fósseis no decorrer das operações nesta praia da freguesia da Lourinhã e Atalaia.

Na nota, a câmara municipal explicou que as derrocadas controladas "são uma prática preventiva que permite aumentar o nível de segurança de pessoas e bens, uma vez que a estabilidade de arribas é imprevisível, fruto da variabilidade natural destas estruturas".

No domingo, os bombeiros da Lourinhã, elementos da protecção civil municipal e da Polícia Marítima foram chamados à praia "porque a arriba estava instável e caiu sem provocar danos ou vítimas", disse à Lusa o comandante da corporação, Ricardo Santos.