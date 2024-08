Zac Efron foi hospitalizado em Ibiza depois de um acidente na piscina

Zac Efron foi hospitalizado depois de um acidente na piscina, em Ibiza, Espanha, onde estava a passar férias com amigos. “O acidente menor” aconteceu quando o actor mergulhou e bateu no fundo da piscina, tendo entrado água para os pulmões, avança o TMZ no início desta semana.

Terá sido o segurança da propriedade a retirar Zac Efron da piscina, depois de a estrela da Disney mostrar “sinais de aflição”. Perante os sinais de confusão mental e por ter perdido a consciência por momentos, o actor foi levado para o hospital por precaução.

No hospital, fez alguns exames, incluindo um raio-X, para garantir que não restava qualquer água nos pulmões. Contudo, o actor de 36 anos acabou por passar o dia no hospital para garantir que os paparazzi que o tinham seguido até lá já tinham dispersado.

Foto Instagram/Zac Efron

No início desta semana, o protagonista de High School Musical actualizou os fãs sobre o estado de saúde, garantindo que estava tudo bem. “Feliz e saudável”, escreveu nas histórias do Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge a treinar. “Obrigada pelos desejos de melhoras”, agradeceu aos seguidores.

Zac Efron já terá regressado aos Estados Unidos, depois das férias em Ibiza, onde esteve na actuação do DJ Martin Garrix no Hotel Ushuaïa, no fim-de-semana. O momento em que o actor sobe ao palco e é aplaudido pela multidão foi captado para as redes sociais e partilhado pelo DJ no TikTok.

Nos últimos anos, Efron tem sido notícia pela mudança de aparência depois de ter alterado a linha de maxilar numa cirurgia plástica. Em 2022, contou que teve de ser submetido a cirurgias e a fisioterapia, na sequência de um acidente em que fracturou o maxilar. A mudança de visual, justificou, também foi necessária para a preparação física para o filme Iron Claw, onde dava vida ao lutador de wrestling Kevin Von Erich.

Recentemente, o actor protagonizou a comédia Um Assunto de Família ao lado de Nicole Kidman e Joey King na Netflix. Zac Efron tornou-se conhecido por dar vida a Troy Bolton no sucesso da Disney High School Musical. Ainda neste ano, será um dos protagonistas da nova versão de Três Homens e um Bebé, uma comédia francesa, de 1985, cuja história se popularizou ao ser adaptada por Hollywood, com os actores Ted Danson, Tom Selleck e Steve Guttenberg, dois anos depois.