Serena Williams recebe pedido de desculpas do restaurante em Paris que não tinha mesa

Um luxuoso hotel parisiense pediu desculpa a Serena Williams depois de a tenista se ter queixado, numa publicação nas redes sociais vista por milhões de pessoas, de que ela e a família tinham sido “barrados” no restaurante nesta segunda-feira.

“Já me foi negado acesso para comer no terraço de restaurantes vazios em sítios mais agradáveis, mas nunca com as minhas filhas. Há sempre uma primeira vez”, escreveu Williams no X, o antigo Twitter, numa publicação com quatro milhões de visualizações.

O Peninsula Paris, um hotel de cinco estrelas cujo restaurante gourmet tem vista para a Torre Eiffel, respondeu rapidamente: “Cara Sra. Williams, por favor aceite as nossas mais sinceras desculpas pela desilusão com que se deparou esta noite. Infelizmente, o nosso bar no terraço estava de facto totalmente reservado e as únicas mesas desocupadas que viu pertenciam ao nosso restaurante gourmet, L'Oiseau Blanc, que estava totalmente reservado.”

Seguiu-se uma segunda mensagem: “Sentimo-nos honrados por vos receber e estaremos sempre prontos para vos receber novamente.”

Algumas das respostas à publicação de Williams foram de apoio, dizendo que era inaceitável que o restaurante não tivesse espaço para ela e para as filhas: Alexis Olympia, de 6 anos, e Adira River Ohanian, de 1 ano, fruto da relação com o empresário Alexis Ohanian.

Outros comentários criticavam a atitude, lembrando que as celebridades não têm mais direito a um restaurante totalmente reservado do que qualquer outra pessoa. “Pode haver algo mais a acontecer em Paris... Talvez nem tudo seja sobre ti? Apenas uma sugestão”, escreve um utilizador. Há quem concorde: “Está a tentar intimidar um restaurante com os dez milhões de seguidores porque não tinha uma reserva?”

Serena Williams não voltou a mencionar o assunto, nem respondeu ao pedido de desculpas do restaurante. A norte-americana, quatro vezes medalhista olímpica de ouro e agora reformada, foi uma das portadoras da tocha olímpica durante a cerimónia de abertura dos Jogos de Paris 2024. Também foi uma das celebridades que foram assistir às provas de Simone Biles. Na tarde desta terça-feira, partilhou no Instagram que estava assistir às finais de equitação.

Apesar da desilusão com o restaurante de luxo, a tenista tem sido uma das vozes de apoio da organização dos Jogos Olímpicos de Paris. “Alguma vez tiveram um momento inesquecível? Para mim, foi ontem. Verdadeiramente inesquecível. Desde fazer parte de uma Cerimónia de Abertura fantástica nos Jogos Olímpicos de Paris até andar de barco à chuva ─ e estava a chover a potes! Tanto que as minhas pestanas saíram logo. Inesquecível!”, escreveu na mesma rede social a 26 de Julho, depois da mediática cerimónia de abertura.

Os Jogos Olímpicos de Paris continuam até ao próximo domingo, 11 de Agosto.