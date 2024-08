Calças de ganga que Brooke Shields usou no anúncio da Calvin Klein vão ser leiloadas

São uma das calças de ganga mais famosas da história e vão ter novo dono. Brooke Shields está a leiloar as jeans que usou no polémico anúncio da Calvin Klein em 1980, mas também um guião da Lagoa Azul e um blusão da claque do ensino secundário. “Espero que isto importe para alguém”, diz a actriz à revista People, confessando-se “orgulhosa” das peças em questão.

O leilão “De Bombshells a Blasters: um leilão que não pode recusar” é focado em recordações de franchisings de grande sucesso, como A Guerra das Estrelas ou E.T: O Extraterrestre. Além de peças ligadas a estes filmes, vão ser leiloados itens pessoais de estrelas como Marilyn Monroe, James Dean ou Marlon Brando.

Para Brooke Shields, a peça que mais custou doar foram as calças da Calvin Klein e descreve a sensação como “um ninho vazio” depois de as retirar do armário. “Conseguem imaginar que a minha cintura já foi assim tão pequena? É assustador! Mas espero que alguém goste delas tanto quanto eu. Mal posso esperar para que alguém as mostre”, declarou.

A estrela de Lagoa Azul tinha apenas 15 anos quando foi a protagonista do polémico anúncio da Calvin Klein. A sua idade foi precisamente um dos motivos da polémica pela sexualização atribuída à campanha com a célebre frase. “Querem saber o que se mete entre mim e as minhas Calvin? Nada.” Só mais tarde a actriz percebeu o duplo significado de teor sexual da afirmação e lamentou que, na altura, tal nunca lhe tenha sido explicado. “Se eles tinham intenção de usar o duplo sentido, não me explicaram.”

Foto DR

Agora, olhando para trás, vê o anúncio como “divertido, inocente e sexy como tudo”. Em 2023, num episódio do podcast Now What?, contou que a mãe tinha guardado três pares das calças do anúncio, sendo que um deles tinha sido doado ao Metropolitan Musem of Art, em Nova Iorque, enquanto outros dois continuavam na sua posse. Agora, fica só com um, que pretende emoldurar.

A campanha de Shields para a Calvin Klein não foi a única polémica da marca norte-americana. Anos depois, ficaram célebres as fotografias de Mark Wahlberg com Kate Moss — os dois em tronco nu e com as calças de ganga da etiqueta. Anos mais tarde, numa entrevista à BBC, a supermodelo britânica confessou ter-se sentido “vulnerável e assustada” durante a sessão fotográfica, vendo a sua imagem “objectificada”.

As calças de Brooke Shields só vão poder ser leiloadas entre 25 e 27 de Outubro, ainda que as licitações arranquem a 20 de Agosto. “Cada um destes objectos representa um capítulo diferente da minha vida e penso que é muito significativo poder partilhar estas memórias pessoais e partes de mim com alguém que as vai apreciar”, frisou a actriz.

Há outras peças que serão leiloadas no primeiro fim-de-semana do leilão, de 20 a 22 de Setembro, em Burbank, na Califórnia. Mas os apostadores internacionais também podem participar através da transmissão online no site da Studio Auctions.