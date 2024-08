Biles x Rebeca: adivinhe o que as medalhistas da ginástica disseram uma da outra

A maior ginasta da história encontrou uma rival à altura. Após a disputa da final individual na última quinta-feira (dia 1 de Agosto), Simone Biles, ouro, e Rebeca Andrade, prata, repetiram o que vem sendo comum: referências elogiosas, de admiração e de carinho entre elas.

Nesta segunda-feira, a brasileira levou o ouro no solo e a americana, a medalha de prata. O pódio se inverteu, mas a troca de elogios entre as duas ginastas continuou tão intensa quanto antes.

Selecionamos frases de Biles sobre a brasileira...

"Eu amo-a... Ela é absolutamente incrível. Ela é uma pessoa incrível e uma ginasta ainda melhor."

"Ela é rainha. Ela mesma é um ícone, uma lenda."

"Eu não quero competir mais com a Rebeca! Estou cansada. Ela está muito perto de mim."

"Ela é a [adversária] que mais me assusta."

... E frases de Andrade sobre a americana:

​"Poder assistir, ver como ela compete e principalmente como está feliz aqui dentro, sabe? É muito gratificante."

​"Não fico cansada de competir com a Simone, ela tira o melhor de mim. Estou muito feliz que ela está aqui."

​"Muito legal saber que eu dei trabalho para a Simone Biles, né? Pô! É a melhor do mundo, é um fenômeno."

​"Eu me lembro de um Mundial em 2018 em que ela conversou comigo e falou para eu não desistir [apesar das lesões] porque eu era muito talentosa."

Rebeca Andrade é a maior medalhista do Brasil em Olimpíadas, com seis pódios. Passou a ter no currículo olímpico duas medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze — superou Robert Scheidt e Torben Grael, da vela, com cinco pódios cada um.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S.Paulo

O PÚBLICO respeitou a composição do texto original, com excepção de algumas palavras ou expressões não usadas em português de Portugal.