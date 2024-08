Vendas a retalho recuam 0,3% na zona euro

As vendas a retalho voltaram a cair em Junho na zona euro, subindo muito ligeiramente no conjunto dos países da União Europeia (UE). De acordo com a primeira estimativa do Eurostat, divulgada esta terça-feira, a queda nos países da área do euro foi de 0,3%, na comparação homóloga, avançando 0,1% nos 27 Estados-membros.

Face a Maio, no índice de vendas a retalho ajustado ao calendário, o volume de vendas diminuiu 0,3% nos países da área do euro, recuando 0,1 na UE.

Em Portugal, o indicador subiu 3,3% face a Junho de 2023 e 0,7% face a Maio do corrente ano.

Na comparação homóloga, as maiores subidas nas vendas a retalho observaram-se na Roménia (10,2%), no Luxemburgo (7,9%) e na Croácia (5,4%) e as quedas mais expressivas registaram-se na Bélgica (-7,3%), na Estónia (-4,1%) e na Áustria (-3,9%).

Já na comparação com Maio, à frente das maiores quedas ficou a Croácia (-2,7%), seguida da Áustria (-2,3%), e da Letónia e da Lituânia (ambas a recuar 1,7% cada). As subidas mais expressivas foram registadas na Roménia (1,8%), na Bulgária (1,4%) e na Dinamarca (1,0%).

As maiores quedas na zona euro verificaram-se nos bens alimentares, bebidas e tabaco. E as maiores subidas nos bens não alimentares, excepto combustíveis.