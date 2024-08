Como se pode explicar o que aconteceu nesta segunda nas bolsas?

Neste P24, ouvimos Pedro Brinca, professor associado da Nova School of Business and Economics (Nova SBE).

Ao fim de 12 meses de taxas de juro em máximos, os mercados acordaram para um problema. E se, à semelhança do que aconteceu nos anos 1970, a Reserva Federal norte-americana (Fed) foi agora também longe demais na luta contra a inflação e empurrou irremediavelmente a economia dos EUA - e provavelmente o resto do mundo - para uma recessão? Neste P24, ouvimos Pedro Brinca, professor associado da Nova School of Business and Economics (Nova SBE).

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​ Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.