Paris: a cidade olímpica não deixou de ser a cidade do amor

Poucos devem compreender o sentimento de trabalhar quatro anos (ou uma vida) para os Jogos Olímpicos. O cansaço físico e psicológico alicerçado ao tempo investido em melhorar a performance podem tomar conta dos atletas.

Mesmo antes de competirem, o facto de estarem presentes em Paris 2024 já é demonstrativo da sua resiliência e capacidade. Por isso, alguns atletas têm aproveitado este momento especial para o tornar ainda mais especial. Até porque estão na "cidade do amor". Conheça algumas histórias de demonstrações de amor olímpicas.

E sem desfazerem as malas...

Os argentinos Pablo Simonet, da selecção de andebol, e Maria Campoy, da equipa de hóquei em campo, estão juntos desde 2015. Em 2016, no Rio de Janeiro, já tinham sido parceiros de missão olímpica e repetiram o feito em Paris. Aliás, as equipas qualificaram-se para os Jogos Olímpicos a 130 quilómetros de distância, mas a minutos de diferença.

Para assinalar a chegada à Vila Olímpica, as equipas argentinas de andebol masculino e de hóquei feminino juntaram-se para uma fotografia. Mal sabia Campoy que seria empurrada, literalmente, pelas colegas de equipa em direcção a um pedido de casamento.

O momento foi gravado e Pablo partilhou-o nas redes sociais. "A mulher da minha vida deu-me o sim. No lugar dos sonhos, onde tudo começou e onde tanto lutámos para estar", escreveu.

A equipa de Simonet já foi eliminada da competição, mas o atleta poderá assistir ao jogo da noiva contra os Países Baixos, para as meias-finais de hóquei em campo.

O que uns ganham, outros perdem

Maria Campoy chega a Paris e ganha um anel. O fado de Gianmarco Tamberi, atleta italiano de salto em altura, foi completamente o oposto. Gianmarco esteve presente na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, realizada no rio Sena. As equipas de cada nação foram apresentadas em barcos que cruzavam o rio e o atleta, entusiasmado, era o porta-bandeira de Itália. O entusiasmo rapidamente passou para preocupação quando o atleta viu o seu anel de casamento a cair ao rio francês.

"Muita água, muitos quilos perdidos, o entusiasmo daquilo que estava a fazer, ou talvez as três coisas juntas", podem ter sido alguns dos motivos, como escreveu o atleta na publicação que deixou no Instagram, na qual pedia desculpa à sua mulher e parceira de longa data Chiara Bontempi.

"Sinto muito, meu amor. Sinto muito", começou. "Segui-a com o olhar, até a vi a saltar dentro do barco. Um vislumbre de esperança. Infelizmente o salto correu na direcção errada e depois de rodar mil vezes no ar, vi-a mergulhar na água como se esse fosse o único sítio em que ela queria estar. Foram momentos que duraram uma eternidade", contou sobre o último vislumbre que teve da aliança, tal qual Frodo Baggins como ilustrou numa engraçada montagem.

"Mas se fosse para acontecer, se fosse mesmo suposto perdê-la, não consigo imaginar um lugar melhor. Ficará para sempre no leito do rio da cidade do amor. (...) Acho que há um lado poético no mal que aconteceu ontem e, se quiseres, atiramos o teu para o rio para que fiquem juntos para sempre e teremos uma desculpa para, como sempre pediste, renovarmos os nossos votos de casamento. Que seja um prenúncio de que voltarei a casa com um ouro ainda maior", concluiu o atleta no pedido de desculpa. Chiara rapidamente respondeu: "Só tu para tornares algo assim numa coisa romântica".

O momento foi enternecedor, contudo, Gianmarco parece envolto numa maré de azar. A prova de salto em altura está marcada para a próxima quarta-feira, mas o atleta sofreu, nos últimos dias, com uma pedra no rim.

Sorte no jogo, mas ficámos confusos no amor

Katerina Siniakova e Tomas Machac são dois tenistas checos que costumam jogar em dupla. Para além disso, foram um casal durante quatro anos. Contudo, no torneio WTA de Praga, afirmaram que a relação tinha acabado. Ainda assim, mantiveram a intenção de competir juntos nos Jogos Olímpicos que começariam dias depois de terem anunciado o fim da relação.

No dia 2 de Agosto, a dupla checa venceu Zhang Zhizhen e Wang Xinyu e, assim, conquistou a medalha de ouro de ténis de duplas mistas. O entusiasmo de ganhar uma medalha, principalmente sendo a primeira medalha de ouro do país nesta edição, foi imenso. Tanto que, o casal de ex-namorados celebrou com um abraço e um beijo.

Inevitavelmente, depois da vitória, na conferência de imprensa os atletas foram questionados sobre o estado da relação. "É a nossa vida privada, não precisam de saber isso. Mas nós gostamos quando ficam confusos", rematou Siniakova.

REUTERS/Violeta Santos Moura REUTERS/Violeta Santos Moura Eurosport/ DR REUTERS/Violeta Santos Moura Fotogaleria REUTERS/Violeta Santos Moura

Os Jogos Olímpicos só terminam dia 11 e, por isso, ainda há muitas medalhas para distribuir e, talvez, muitas histórias de amor por acontecer.