Paris 2024: Salomé Afonso garante meias-finais dos 1500 metros

A atleta portuguesa Salomé Afonso garantiu, esta terça-feira, o apuramento directo para as meias-finais dos 1500 metros dos Jogos Olímpicos Paris 2024, ao ser quinta classificada na terceira série, com um tempo quase dois segundos a menos do que a sua melhor marca.

Numa ronda em que se apuravam directamente as seis primeiras de cada uma das três séries, seguindo as restantes para as repescagens, a atleta do Sporting, de 26 anos, foi quinta em 4,04,42 minutos, batendo claramente a sua melhor marca pessoal, que se fixava nos 4,06,04.

"Estou extremamente feliz. Entrei aqui com uma das piores marcas da lista e, de certa maneira, na última semana, cada vez mais tive esta mentalidade de 'estou aqui sem peso nenhum, estou aqui porque conquistei este lugar e vou aqui com uma das melhores sensações, que é desfrutar'", admitiu.

A atleta também assegurou que entrou com vontade de "viver este estádio, este ambiente", algo que não conseguiu na sua estreia olímpica em Tóquio, disputado sem público devido à covid-19.

"Foi esta a minha sensação toda a prova: 'Vou arriscar, vou aqui, eu posso, eu consigo, eu sou capaz'. E consegui", disse, visivelmente feliz, na zona mista do Stade de France.

Durante a corrida desta terça-feira, Salomé Afonso tentou não ser "engolida" como em outras ocasiões, dizendo a si própria: "'Hoje não pode ser, não aqui, porque são os Jogos Olímpicos. Eu posso ir à frente, o ritmo não está nada extraordinário, eu sou mais do que capaz de ir à frente se quiser.' Foi isso que eu fiz, tentei ao máximo colocar-me o mais à frente possível. De vez em quando, já se sabe, nós ganhamos uma posição, perdemos, andamos sempre um pouco nisto. Obviamente, acabamos por nos desgastar um bocadinho, mas tentei ao máximo não me desgastar muito. Tentei sempre recuperar a minha posição, guardar a minha posição e foi isso", resumiu.

Há muito tempo a tentar baixar dos 4,06 minutos, que até já quase considerava uma maldição, Salomé Afonso acredita que os 4,04 "vão durar pouco tempo", quem sabe só até à meia-final, marcada para quinta-feira. "Sem dúvida, é para isso que aqui estamos (tentar baixar dos 4,04 na meia-final), para desfrutar e tirar o melhor de nós", assumiu.

A atleta lisboeta, 37.ª nos Jogos Tóquio 2020, vai disputar as meias-finais às 19h35 locais (18h35 em Lisboa) de quinta-feira.